  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Her yerde onu arıyor! Bulana ödül verecek

Her yerde onu arıyor! Bulana ödül verecek

'de yaşayan , 5 gün önce kaybolan kedisini arıyor. Kedisi Pamuk'u getirene ödül vereceğini söyleyen Yoncalı, " Kedisi cinsinde bir ev kedisi kendisi. Kedim hasta, kısırlaştırmıştım da. O hayvan dışarıda telef olur. Sahipsiz sananlar da olabilir ama sahiplidir ve yalnız yaşayamaz. 5 gün önce kayboldu; onu bulup getirene ödül vereceğim" dedi.

Her yerde onu arıyor! Bulana ödül verecek

14.09.2020, 09:30 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020,09:40

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan Turan Yoncalı, 5 gün önce kaybolan kedisi Pamuk'u bulup getirene ödül vereceğini söyledi.

Bayraklı ilçesi Alparslan Mahallesi'nde yaşayan emekli Turan Yoncalı (59),5 yıldır gözü gibi baktığı, can yoldaşım diyerek sevdiği ve 5 gün önce kaybolan 'Pamuk' isimli kedisini bulup getirene ödül vereceğini söyledi. Kedisini tüm aramalara rağmen bulamayan Yoncalı, kendi imkanlarıyla kedisini bulamayınca, çareyi sokaklara ilan asmakta buldu. Sokak sokak gezen Yoncalı, kedisinin fotoğrafının bulunduğu ve iletişim adresinin yazdığı afişleri ilçenin dört bir yanına astı.



'BİR BAŞINA YAPAMAZ'
Pamuk'u çok özlediğini belirten Turan Yoncalı, "5 gün önceye kadar sokakta ve herkesin yanında oynuyordu. Aniden korkarak bir arabanın altına girdi ve kaçarak kayboldu. Van Kedisi cinsinde bir ev kedisi kendisi. Kedim hasta, kısırlaştırmıştım da. O hayvan dışarıda telef olur. Sahipsiz sananlar da olabilir ama sahiplidir ve yalnız yaşayamaz. 5 gün önce kayboldu; onu bulup getirene ödül vereceğim" dedi.

İHA

İzmir'de kan donduran olay! Oğlu tarafından darp edilen anne hastanelik oldu

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Her yerde onu arıyor! Bulana ödül verecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA