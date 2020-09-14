‘Hobi bahçelerinden önce 5 bin kaçak binayı yıkın’

İzmir Güzelbahçe'deki Çamlıköy Konut Yapı Kooperatifi sakinleri, CHP'li ilçe belediyesinin yıkım kararıyla büyük şok yaşadı. İlçede yıllardır yıkım kararı uygulanmayan 5 bin bina dururken, Valilik ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün hobi bahçesi olarak kullanılmasını uygun gördüğü arazideki prefabrik 8 bağ evinin yıkımına ilişkin karar, kooperatif sakinlerinin tepkisine neden oldu.

8 BAĞ EVİ BULUNUYOR

Pandemi sürecinde kentin gürültüsünden uzaktaki hobi bahçelerinde organik tarımla uğraştıklarını söyleyen vatandaşlar, belediyenin bu karardan vazgeçmesini ve öncelikle yıkıma yıllardır bekleyen 5 bin binadan başlanmasını istedi. 36 dönüm üzerine kurulan, 72 hissenin bulunduğu alanda sadece korunma amaçlı 8 bağ evi bulunduğunu söyleyen Kooperatif Başkanı Onur Konuk, "Bu yapılar kesinlikle betonarme olmayıp sökülebilir ve takılabilir prefabrik niteliğindedir.

ÇORAK ALAN CANLANDI

Buradaki insanlar, öğretim üyesi, doktor, öğretmen, radyolog ve mühendis gibi emekli vatandaşlardan oluşuyor. Yıllarca yaptıkları birikimlerle doğayla iç içe olmak ve salgından uzak, organik tarımla zaman geçirmek isteyen insanlar, belediye tarafından mağdur edilmektedir. İlçemizde yıllardır yıkımı beklenen 5 bin bina dururken, bize gözlerini dikmelerini anlamış değiliz. Yetkili kamu kurumlarından aldığımız hobi bahçesi ve bağ evi yapma izin belgeleri var. Belediye bu yanlış tutumundan vazgeçip buradaki insanları rahat bırakmasını istiyoruz" diye konuştu.

Tarım arazisi olmayan bir yere hayat vererek organik tarım yapıldığını ve 2 bine yakın ağaç diktiklerini söyleyen Konuk, "Yerleşim yerlerine uzak bu tapulu alanımızda her türlü sebze ve meyveyi yetiştiriyoruz. Arıcılık ve organik tarım yapıyoruz. Sokak hayvanlarına bakıyoruz. Tavuk yetiştiriyoruz. Belediye buradaki binaların kaçak olduğunu beyan edip yıkmak istiyor. Bu iddia doğru değil. Çünkü bir binanın kaçak olması için betonarme olması gerek. Bize ruhsat verebilir ruhsat verme hakkı olduğu halde vermiyor. Bizden önce binaları kaldırın ruhsatınızı keseyim tekrar yerine koyayım diyor. Bu nasıl bir mantık anlamadık" dedi.



KOOPERATİF SAKİNLERİ NE DEDİ?

Kooperatif Başkanı Onur Konuk, "Buradaki evler betonarme değil, prefabrik. Belediye niye binlerce kaçak yapı dururken gözünü hobi bahçelerine dikti" dedi.



MEHMET GÜLOĞLU (DOKTOR) VE EŞİ GÖNÜL GÜLOĞLU: Burası tapulu bir yer ve tarım yapılamayan bir arazi. Biz burayı canlandırdık. Kayaları söküp toprak doldurduk. Organik tarım yapıyoruz. Korona salgını sürecinde kötü şartlarda yaşamamak için buraya geldik. İstanbuldaki evimizi satarak burayı aldık. Hazine yeri değil. Şahıs arazisi. Bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz.



GAMZE PERVANLAR (ÖĞRETMEN): Pandemi döneminde burada nefes aldık. Lüks evler yapmadık. Bu süreci daha rahat atlatmak için 6 aydır yaşıyoruz burada yaşıyoruz. 6 ve 3 yaşında iki çocuğum var. Şimdi yıkım kararı geldi, bütün düzenimiz bozulacak. Tarım arazisi olmayan bir yeri canlandırdık. Yüzlerce ağaç diktik. Kimsenin dışarı çıkmaması gerekirken bizi buradan tahliye edecekler.

CELALETTİN SAYAR (MAKİNE MÜHENDİSİ): Belediyeden takdirname bekliyorum. Çünkü ben çorak araziyi verimli hale getirdim. Kendi tavuklarımı, balımı, sebzemi üretiyorum. Benim hem kendime hem ülkeme faydam var. Bu işlenmeyen toprağa 25 ağaç diktim. Yeni topraklar getiriyorum. Tarım ve arıcılık yapıyorum. Bizimle istişare etmeden, yaptıklarımızı görmeden yıkım kararı verdiler.

İBRAHİM AKBAŞ (EMEKLİ): Daha huzurlu ve doğal bir yaşam için burayı seçtik. Belediyeye niyetimizi anlattık ama yapıcı bir tutumda bulunulmadı. Evlerimiz tekerlekli, betonarme değil. Tamamen vidalar üzerinde. Tekerlekli modül olarak yapıldı ve yasaya uygun.

MURAT UÇAR: (EMEKLİ): Emekli olduktan sonra burayı keşfettik. 1 yıldır hobi bahçesi yapıyoruz, sokak hayvanlarına sahip çıkıyoruz. 6 sokak hayvanı var, tedavilerini ve aşılarını yaptırdık. Tavuklarımız var, doğal tarımla uğraşıyoruz. Belediye burayı yıkmak istiyor, bize yol göstermiyor. Valilik'ten, Orman Bölge'den, Tarım İl Müdürlüğü'nden belgelerimiz var.

TOLGA TEKİN