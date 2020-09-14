  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İZELMAN’dan sağlıkçılar için ücretsiz otopark hizmetine devam kararı

’dan sağlıkçılar için ücretsiz otopark hizmetine devam kararı

Son dakika... sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmetinden sonra ücretsiz otopark desteği için de ‘devam’ kararı aldı.

İZELMAN’dan sağlıkçılar için ücretsiz otopark hizmetine devam kararı

14.09.2020, 13:41

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Genel Müdürlüğü, koronavirüs salgınıyla mücadelenin baş kahramanları sağlık personeline destek amacıyla 20 Mart'ta 'ücretsiz otopark' uygulaması başlatmıştı. Pandemi sürecinin devam etmesi nedeniyle uygulamanın uzatılması kararı alındı.

TOPLU ULAŞIM DA ÜCRETSİZ
Başladığı günden beri binlerce sağlıkçının, kurum kimlik kartlarını göstererek yararlandığı ücretsiz otopark hizmeti, İZELMAN'ın işlettiği tüm otoparklarda geçerli olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinin başından itibaren sağlık ve eczane çalışanlarına toplu ulaşım hizmetini de ücretsiz veriyor.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İZELMAN’dan sağlıkçılar için ücretsiz otopark hizmetine devam kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA