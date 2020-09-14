İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Genel Müdürlüğü, koronavirüs salgınıyla mücadelenin baş kahramanları sağlık personeline destek amacıyla 20 Mart'ta 'ücretsiz otopark' uygulaması başlatmıştı. Pandemi sürecinin devam etmesi nedeniyle uygulamanın uzatılması kararı alındı.
TOPLU ULAŞIM DA ÜCRETSİZ
Başladığı günden beri binlerce sağlıkçının, kurum kimlik kartlarını göstererek yararlandığı ücretsiz otopark hizmeti, İZELMAN'ın işlettiği tüm otoparklarda geçerli olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinin başından itibaren sağlık ve eczane çalışanlarına toplu ulaşım hizmetini de ücretsiz veriyor.
İHA
İZELMAN’dan sağlıkçılar için ücretsiz otopark hizmetine devam kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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