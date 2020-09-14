İzmir’de cezaevi firarisi suç makinesi yakalandı! 35 suç kaydı var

İzmir'in Aliağa ilçesinde 35 suç kaydı, hakkında 17 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.



Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, ilçe genelinde pandemi sürecinde yapılan GBT uygulamaları esnasında, hakkında 17 yıl hapis cezası, 35 ayrı hırsızlık suçundan kaydı ve cezaevi firarisi durumunda olan. Ö.E. isimli şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Ö.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA

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