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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 14 Eylül Pazartesi!

'de Pazartesi!

GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün 'in birçok ilçesinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini ve hangi ilçelerde kesintilerin olacağını merak ediyor. İşte Pazartesi İzmir detayları...

İzmir'de elektrik kesintisi 14 Eylül Pazartesi!

14.09.2020, 09:16

'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde yaşanacak? soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İzmir'de bugün de pek çok ilçede kesintileri olacak. İşte Pazartesi İzmir elektrik kesintisi ile ilgili detaylar...

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