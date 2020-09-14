İzmir'de elektrik kesintisi 14 Eylül Pazartesi!

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İzmir'de bugün de pek çok ilçede kesintileri olacak. İşte 14 Eylül Pazartesi İzmir elektrik kesintisi ile ilgili detaylar...