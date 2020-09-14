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'de kabus evi! Olaydan bir saat sonra evi yandı

Son dakika... ’in ilçesinde, iddiaya göre psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen A.A.(41), bileklerini keserek intihara kalkıştı. Hastanede tedaviye alınan A.A.’nın olaydan bir saat sonra çıkan nedeniyle evi de kül oldu.

İzmir'de kabus evi! Olaydan bir saat sonra evi yandı

14.09.2020, 09:27 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020,09:43

Son dakika... İzmir Karabağlar'daki olay, saat 01.00 sıralarında Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen A.A., oturduğu evde bileklerini kesti. A.A.'nın intihar ettiğini gören yakını, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. A.A. ihbar üzerine gelen ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. A.A.'nın hastanede tedavisi sürerken, polis olayla ilgili başlattı.

OLAYDAN BİR SAAT SONRA EVİ YANDI

Öte yandan, A.A.'nın oturduğu evde olaydan bir saat sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede evin tamamını sararken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale bulundu. Yapılan müdahaleler sonucunda, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ev kullanılmaz hale gelirken, evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği ileri sürüldü.

DHA

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