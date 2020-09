Haberler İzmir İzmir'de kan donduran olay! Oğlu tarafından darp edilen anne hastanelik oldu

İzmir'in Buca ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle annesi M.T. ile tartışan A.T., iddiaya göre annesi darp etti. Olayda anne M.T. hastaneye kaldırılırken, şüpheli A.T. ise polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

14.09.2020, 08:59 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020,09:46