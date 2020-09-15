Araçların parçalanıp satıldığı çiftliğe baskın

İzmir'in Tire ilçesinde, yakalama kaydı bulunan ya da hacizli olan otomobillerin parçalarına ayrılarak satıldığı tespit edilen bir çiftlik evine polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Baskında bir kişi gözaltına alınırken, parçalanmaya hazır bir otomobile de el konuldu.

TİM HAREKETE GEÇTİ

İzmir Tire'de Çayırlı mahallesi Karşıyaka mevkiinde L.K. isimli bir şahsın çiftlik evinin bahçesine lüks araçların getirildiği ve bu otomobillerin şüpheli kişiler tarafından parçalarına ayrılarak satıldığı ihbarı üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) harekete geçti. Önceki akşam ekipler beklenmedik bir anda çiftlik evine operasyon düzenledi.

SAHTE PLAKA TAKILMIŞ

Yapılan araştırmada çiftlik evinin, L.K'nın abisi olan ve halen cezaevinde bulunan B.K'ya ait olduğu ortaya çıktı. Soruşturma yapan jandarma ekipleri, Ford Ranger marka hacizli ve yakalama kararı olan bir otomobilin yaklaşık 8 ay önce buraya getirildiğini, H.S. isimli şahsa ait aynı marka, model ve renkteki otomobilin plakasının kopyalanıp bu araca takılarak trafiğe çıkarıldığını ve otomobilin daha sonra parçalarına ayrılarak satıldığını belirledi.

BİR ARAÇ DAHA VAR

Yine çiftlik evinde bulunan Renault Kango marka bir aracın da yapılan sorgusunda hacizli ve yakalama kararı olduğu tespit edildi. Araca el konulurken, olayla ilgili yakalanan L.K'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Fatih ŞENDİL