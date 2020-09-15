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İzmir elektrik kesintisi listesi 15 Eylül Salı!

GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar elektrik kesintilerinin hangi ilçelerde olacağını ve kesintilerin ne kadar süreceğini araştırıyor. İşte 15 Eylül Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...