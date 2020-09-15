İzmir elektrik kesintisi listesi 15 Eylül Salı!

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? GDZ Elektrik 15 Eylül tarihli İzmir kesinti detaylarını paylaştı. İşte bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar elektrik kesintilerinin hangi ilçelerde olacağını ve kesintilerin ne kadar süreceğini araştırıyor. İşte 15 Eylül Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...
İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? GDZ Elektrik 15 Eylül tarihli İzmir kesinti detaylarını paylaştı. İşte bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
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