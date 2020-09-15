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Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi listesi 15 Eylül Salı!

elektrik kesintisi listesi Salı!

GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün 'in birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar elektrik kesintilerinin hangi ilçelerde olacağını ve kesintilerin ne kadar süreceğini araştırıyor. İşte Salı detayları...

İzmir elektrik kesintisi listesi 15 Eylül Salı!

15.09.2020, 09:16

'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? GDZ Elektrik tarihli İzmir kesinti detaylarını paylaştı. İşte bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

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