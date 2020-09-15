  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir’de depoya kumar baskını: toplam 188 bin TL ceza kesildi

’de depoya baskını: toplam 188 bin TL ceza kesildi

’de jandarma ekiplerinin kumarhaneye çevrilmiş bir depoya düzenlediği operasyonda 54 kişiye “ oynamak”, “sosyal mesafe kuralına uymamak” ve “maske takmamak” suçlarından toplamda 188 bin 118 TL idari para cezası kesildi.

İzmir’de depoya kumar baskını: toplam 188 bin TL ceza kesildi

15.09.2020, 12:12

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Buca İlçe Jandarma ekipleri, bir depoda kumar oynatıldığına dair aldıkları istihbaratı değerlendirerek, Buca ilçesi 29 Ekim Mahallesi'nde bulunan depoya operasyon düzenledi. Operasyonda tombala oynadığı tespit edilen 54 kişiye "kumar oynamak", "sosyal mesafe kuralına uymamak" ve "maske takmamak" suçlarından toplamda 188 bin 118 TL idari para cezası kesildi.



Gözaltına alınan M.T.İ., B.Ç., S.K. ve E.Ç. hakkında ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.



İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir’de depoya kumar baskını: toplam 188 bin TL ceza kesildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA