Maliye Bakanlığı bir usulsüzlük bulamadı

İzmir Cumhuriyet Savcılığı, dönemin Belediye Başkanı Hasan Karabağ ve 63 çalışanın sorumluluğunun tespiti için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı gönderdi. Bu gelişmeyle ilgili açıklama yapan eski Başkan Karabağ, bu dönemde yapılan alımlarla ilgili faturaların Maliye Bakanlığı'nca incelendiğini ve herhangi bir usulsüzlük bulunamadığını söyledi. Karabağ, bu soruşturmanın da Sayıştay denetçilerinin de faturaları incelemesi için rutin işleyiş olarak yapıldığını ifade etti

YÜZDE 1 VEYA 2'Sİ

Baybel'in yüzde 100 hissesinin belediyeye ait olduğunu ifade eden Karabağ, "Aynı zamanda Kamu İhale Kurumu'ndan istisnai işler diye ayrıcalıklı alım hakkı elde eden bir şirket. Bir Sayıştay müfettişi o dönem öncesi geldi, doğrudan teminle yapılan alımları incelerken 'Siz dışarıdan niye çok doğrudan temin yapıyorsunuz? Sizin kendi şirketiniz var' diye personelimizi böyle yönlendirdi. Arkadaşlar oradan zaruri oldukları konularda doğrudan teminle Baybel'den alımlar yaptı. Bu da bütçenin doğrudan teminle yapılan alımların sadece yüzde 1-2'sine tekabül ediyor" dedi.

RUTİN BİR ŞİKAYET

Bu konuyla ilgili şikayette bulunan eski Zabıta Müdürü Gürsel Doğru'nun görevine gelen şikayetler üzerine son verdiğini ifade eden Karabağ, bunun ardından Doğru'nun 'düşmanlık yapmaya başlayıp' kendilerini her yere şikayet etmeye başladığını söyledi. Karabağ, "Bu da o rutin şikayetlerinden biridir" dedi.