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Haberler İzmir Ödemiş’te erik ihracatı katlandı

’te erik ihracatı katlandı

Ödemiş’te erik ihracatı katlandı
Giriş Tarihi: 15.9.2020

Ödemiş'te bulunan Yeşil Bademli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin Başkanı Gülşen Görken, pandemi sürecine rağmen erik ihracatında satışları ikiye katladıklarını ifade etti. Bu sezon da toplam bin 500 ton eriğin büyük bir bölümü Rusya'ya ihraç edilirken Başkan Görken, hem üreticiye, hem de bölge ekonomisine katkı sağladıklarını söyledi. Üretici İsa Bacak ise 200 üreticinin bin 500 ton erik ihraç ettiğini söyledi.

SEVAL KONURALP

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