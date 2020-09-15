  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Sancar Maruflu 45 yıllık hayat arkadaşını kaybetti

45 yıllık hayat arkadaşını kaybetti

Sancar Maruflu 45 yıllık hayat arkadaşını kaybetti
Giriş Tarihi: 15.9.2020

İZMİR kent gönüllüsü "İzmir Baba" lakaplı Sancar Maruflu'nun eşi, Ayla Maruflu dün hayatını kaybetti. İzmirli duayen isim Sancar Maruf'lunun ailesi pandemi nedeniyle cenaze töreni düzenlenmeyeceğini belirtilirken, merhumenin cenazesinin bugün Işıkkent Mezarlığı'na defnedileceği açıklandı. Maruflu ailesi, arzu edenlerin çelenk göndermek yerine, halk yararına çalışan sivil toplum kuruluşlarına bağış yapabileceklerini bildirdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sancar Maruflu 45 yıllık hayat arkadaşını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA