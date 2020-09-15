Sancar Maruflu 45 yıllık hayat arkadaşını kaybetti

İZMİR kent gönüllüsü "İzmir Baba" lakaplı Sancar Maruflu'nun eşi, Ayla Maruflu dün hayatını kaybetti. İzmirli duayen isim Sancar Maruf'lunun ailesi pandemi nedeniyle cenaze töreni düzenlenmeyeceğini belirtilirken, merhumenin cenazesinin bugün Işıkkent Mezarlığı'na defnedileceği açıklandı. Maruflu ailesi, arzu edenlerin çelenk göndermek yerine, halk yararına çalışan sivil toplum kuruluşlarına bağış yapabileceklerini bildirdi.
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