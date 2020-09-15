Soyer’in kaçak villasına inceleme

Haberimizin ardından Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı. İl Müdürlüğü'nden gelen ekipler dün Ulamış'a giderek söz konusu villa ve havuz inşaatını inceledi. Yapılan incelemede ortada bir sıkma ve işleme tesisi ile sulama havuzu bulunamadı. İnceleme ile açıklama yapılmazken konuyla ilgili nasıl bir işlem yapılacağının hazırlanacak raporun ardından netleşeceği öğrenildi. Bu arada alanda işçilerin çalışmaya devam ettiği görüldü. Öte yandan söz konusu inşaatla ilgili Başkan Tunç Soyer'in herhangi bir açıklama yapmaması da dikkat çekti.

SESSİZLİK SÜRÜYOR

Soyer çiftinin, 2020 yılında güncelledikleri mal beyanında bu villa ve havuzu inşa ettikleri 21.7 dönümlük zeytinliğin değerini 100 bin lira olarak göstermesi tepki çekmişti. Yeni Asır'ın gerçek değerinin en az 1 milyon lira olduğunu ortaya çıkardığı zeytinlikle ilgili Soyer çiftine sosyal medyada ilginç teklifler sunuldu. İşte gelen tekliflerden bazıları:



● Sedat Kiracı: İki milyon lira nakit talibim.



● H. Şamil Karaca: 150 bin liraya almaya talibim.



● Prof. Dr. Siyah Sancak: Tunç Soyer, seçildikten sonra İzmir'in en değerli mülkü Şato'ya çöktü...



● Özcan söndür(KRAL): Ben 200 bin vereyim bana versinler :)



● Muammer Aydın: Kaçak villası olmayan solcu mu olur yaww!



● Nur Nil Güneş: Tunç Soyer tarım arazisine villa yaptırmış, şato yapar diye düşünmüştüm ben.



● Kahraman: Şaşırdık mı hayır...

ERCAN AKGÜN

100 bin lira beyan etti değeri en az 1 milyon

Sıkma Soyer!