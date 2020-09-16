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Haberler İzmir İzmir'de 350 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

'de 350 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Son dakika gelen habere göre 'de İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen opersayonda bir otomobilde 350 kilogram kaçak nargile tütünü bulundu.

İzmir'de 350 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

AA

16.09.2020, 12:39

İzmir'de bir otomobilde 350 kilogram kaçak nargile tütünü bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Selçuk ilçesine kaçak nargile tütünü sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, plakası belirtilmeyen otomobili, Menderes ilçesi Ahmetbeyli-Selçuk kara yolunda durdurdu. Araçtaki aramada, 350 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Sürücü gözaltına alındı.

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