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İzmir'de 350 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Son dakika gelen habere göre İzmir'de İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen opersayonda bir otomobilde 350 kilogram kaçak nargile tütünü bulundu.