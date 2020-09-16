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Haberler İzmir Suat Nezir’in testi pozitif çıktı

’in testi pozitif çıktı

’deki Balkan Gecesi’ne katıldıktan sonra Kovid-19 hastası olduğu öğrenilen Grup Sözcüsü , CHP teşkilatında panik yaratmıştı. Öztrak ile aynı karede görünen ’in testi pozitif çıktı.

Suat Nezir’in testi pozitif çıktı
Giriş Tarihi: 16.9.2020

Korona virüsüne yakalanan CHPGrup Sözcüsü Faik Öztrak'ın İzmir'de katıldığı Balkan zirvesinde yer alan isimlerden ilk korona vakası ortaya çıktı. Geceye katılanlardan Suat Nezir, testinin pozitif çıktığını duyurdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İl Başkanı Deniz Yücel'in ardından İzmir milletvekilleri Kamil Okyay Sındır, Tacettin Bayır ve Atila Sertel'in test sonuçlarının ise negatif olduğu belirtildi.

TEST KUYRUĞUNA GİRDİLER
CHP Sözcüsü Öztrak'ın geçtiğimiz hafta İzmir'de gerçekleşen Balkan zirvesi sonrasında virüse yakalandığını sosyal medyadan açıklaması panik yaratmıştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda partilinin katıldığı etkinliğin ardından örgüt alarma geçti. Geceye katılanlardan Suat Nezir'in testi pozitif çıktı. Nezir, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde önce Buca Belediye Başkan adayı ilan edilmiş, sonradan geri çekilmişti.

MASKESİ TAKILI DEĞİLDİ
Yemekte Öztrak ve partililerle bir araya gelen, aynı masada ve toplu fotoğrafta maskesiz şekilde yer alan Nezir, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, kendisiyle temas kuranların da Kovid-19 testi yaptırmaları gerektiğini söyledi. Geceye katılan CHP İzmir milletvekilleri Kamil Okyay Sındır, Atila Sertel ve Tacettin Bayır'ın yaptırdığı testlerin sonuçları da açıklandı. 3 ismin test sonucunun negatif olduğu bildirildi. Sındır sosyal medya hesabından, "7 Eylül akşamındaki Balkan Buluşması sonrası evimde 1 hafta izole bekleyerek tedbiren yaptırdığım Kovid-19 testimin sonucu negatiftir" açıklamasında bulundu.

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