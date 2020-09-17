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Haberler İzmir Bisiklet cinayeti

Bisiklet cinayeti

’de yaşayan , komşusunun çocuğunun bisikletini kazayla ezdi. Buna sinirlenen , çıkan kavgada Tuncel’e yumruk attı. Yumruk darbesiyle yere düşen ve başını çarpan Tuncel kurtarılamadı.

Bisiklet cinayeti
Giriş Tarihi: 17.9.2020

İzmir'in Gaziemir ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan komşu kavgası cinayetle sona erdi. Hava Teknik Okulları Komutanlığı'nda görevli Astsubay Başçavuş Ayhan Tuncel (41), otomobili ile geçerken, komşusu Oğuz Yay'ın (32) çocuğunun bisikletini ezdi. Küçük çocuk da durumu babasına anlattı.

KONUŞMAK İÇİN EVDEN ÇAĞIRDI
İZULAŞ otobüs şoförü olan baba Oğuz Yay, oğlunun bisikletini ezen Ayhan Tuncel'i konuşmak için evine gidip aşağıya çağırdı. İki komşu arasında başlayan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü.



DÜŞEREK KAFASINI YERE ÇARPTI
Kavga sırasında Oğuz Yay, astsubay Ayhan Tuncel'e yumruk attı. Ayhan Tuncel aldığı yumruk darbesi ile sırt üstü yere düştü. Başını yere çarpan iki çocuk babası Tuncel olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tedavisinin ardından Bozyaka Devlet Hastanesi'ne sevk edilen astsubay Tuncel yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tek yumrukla komşusunu öldüren Oğuz Yay, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Oğuz Yay tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih ŞENDİL

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