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Haberler İzmir Hastaneden açıklama geldi! İzmir'de hastaneye kaldırılan Bülent Eroy'un son durumu nasıl?

Hastaneden açıklama geldi! 'de hastaneye kaldırılan Bülent Eroy'un son durumu nasıl?

İzmit'de hastaneye kaldırıldığı haberiyle hayranlarını korkutan 'dan haber var. tarafından yapılan açıklamadaİzmir'de geçirerek hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un durumunun iyi olduğu ve birkaç gün içerisinde taburcu edileceği açıklandı.

Hastaneden açıklama geldi! İzmir'de hastaneye kaldırılan Bülent Eroy'un son durumu nasıl?

17.09.2020, 14:13

Türk sanat müziğinin Divası olarak bilinen ünlü sanatçı Bülent Ersoy, İzmir'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Mide kanaması geçirdiği belirlenen Bülent Ersoy, özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise durumunun iyi olduğunu ve birkaç gün içerisinde normal hayatına döneceğini yazmıştı.

"BÜLENT ERSOY'UN DURUMU ÇOK İYİ"
Ünlü sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi veren hastanenin genel müdürü Dr. Ulvi Ünal, "Bülent Ersoy Hanımefendi, dün sabah bir mide şikayetiyle hastanemize başvurdu. Kendisinde eski bir ülser rahatsızlığı da vardı. Bundan kaynaklı bir küçük kanaması vardı. Şu anda her şey kontrol altına alındı. İki ünite kan takviyesi yaptık. Durumu şu anda çok iyi. Dinleniyor ve destek tedavileri devam ediyor. Kendisini birkaç gün misafir edeceğiz. Tedavisini bitirip taburcu edeceğiz. Kendisinin durumu gayet iyi" dedi.

Bülent Ersoy, İzmir'de hastaneye kaldırıldı! Son durumu nasıl?

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