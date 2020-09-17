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Haberler İzmir İzmir Valisi Köşger: Karantinaya uymayan yurtta zorunlu ikamete tabii tutulacak

Valisi Köşger: Karantinaya uymayan yurtta zorunlu ikamete tabii tutulacak

, alınan karar gereği karantinaya uymayan temaslı ve pozitif vakaların hazırlanan iki yurtta zorunlu ikamete tabii tutulacaklarını ve masraflarında kendilerinden tahsil edileceğini bildirdi.

İzmir Valisi Köşger: Karantinaya uymayan yurtta zorunlu ikamete tabii tutulacak

17.09.2020, 09:43

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger , Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar hakkında bilgi verdi. Vali Köşger'in yaptığı paylaşım şu şekilde:

"İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun aldığı kararlar çerçevesinde 182 araçla 1321 kişiden oluşan 422 ekiple, ayrıca güvenlik güçlerimizden oluşan ekiplerce 28 bin 734 pozitif ve temaslı kişi evde ziyaret/takip edilmiştir. 39 telefonla arama ekibi, 52 bin 932 arama ve kontrol yapmıştır. Kurallara uymayanlara idari para cezası uygulanmaktadır. Ayrıca kurul kararı gereği karantinaya uymayan (temaslı ve pozitif olanlar) hazırladığımız iki yurtta zorunlu ikamete tabi tutulacak ve masrafları da kendilerinden tahsil edilecektir. Kurallara uyalım, sağlıklı kalalım."

İHA

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