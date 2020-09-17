İzmir'de elektrik kesintisi 17 Eylül Perşembe!

GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesinti detaylarını araştırıyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte İzmir elektrik kesintisi detayları...
Elektrik ve su kesintileri yoğun olarak araştırılıyor. İzmir'de bugün de pek çok ilçede uzun süreli elektrik kesintilerinin yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 17 Eylül Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...
GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesinti detaylarını araştırıyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte İzmir elektrik kesintisi detayları...
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