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İzmir'de elektrik kesintisi 17 Eylül Perşembe!

Elektrik ve su kesintileri yoğun olarak araştırılıyor. İzmir'de bugün de pek çok ilçede uzun süreli elektrik kesintilerinin yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 17 Eylül Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...

17.09.2020, 09:15