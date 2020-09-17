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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 17 Eylül Perşembe!

'de elektrik kesintisi Perşembe!

Elektrik ve su kesintileri yoğun olarak araştırılıyor. 'de bugün de pek çok ilçede uzun süreli elektrik kesintilerinin yaşanması bekleniyor. bugünün kesinti detaylarını paylaştı. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...

İzmir'de elektrik kesintisi 17 Eylül Perşembe!

17.09.2020, 09:15

'in duyurusuna göre bugün 'de birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesinti detaylarını araştırıyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte İzmir elektrik kesintisi detayları...

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