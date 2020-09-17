Sokak ortasında silahlı çatışma

İZMİR'İN Konak ilçesi Yenişehir semtinde Hasan Sara (29) otomobili ile seyir halinde olduğu sırada sokakta oturan ve önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Ajnan Uslular (23) ve Sabri A'ya (22) tabanca ile ateş açtı. Saldırıya uğrayan Sabri A. da Hasan Sara'ya ateş açarak karşılık verdi. İKİ grup arasındaki çatışmada Hasan Sara başından, Ajnan Uslular boyun ve göğüs kısmından, Sabri A. bacak, kol ve omzundan, olay yerinden geçtiği ileri sürülen Metin A. (26) ise sol bacağından yaralandı.

OLAYI DUYUNCA KOŞTULAR

ÇEVREDEKİ vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan Ajnan Uslular ve Hasan Sara yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası silahlı kavgaya karışan kişilerin yakınları hastaneye akın etti.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

POLİS tarafından sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı hastane bahçesinde gergin dakikalar yaşanırken, çevre ilçelerden çok sayıda polis ekibi de hastaneye sevk edildi.

FATİH ŞENDİL