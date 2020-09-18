Dakikada 5 hasta yanlıs tedaviden kaybediliyor

İZMİR Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Özlem Ecemiş, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, dünya genelinde dakikada 5 hastanın güvenli olmayan tedavi ve bakım yüzünden yaşamını yitirdiğini belirterek, tüm hastanelerde hataları önlemek için sağlık çalışanlarının yetkilendirildiği ve eğitildiği bir hasta güvenliği kültürüne ihtiyaç bulunduğunu belirtti.