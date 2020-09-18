  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Dakikada 5 hasta yanlıs tedaviden kaybediliyor

Dakikada 5 hasta yanlıs tedaviden kaybediliyor

Dakikada 5 hasta yanlıs tedaviden kaybediliyor
Giriş Tarihi: 18.9.2020

İZMİR Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Özlem Ecemiş, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, dünya genelinde dakikada 5 hastanın güvenli olmayan tedavi ve bakım yüzünden yaşamını yitirdiğini belirterek, tüm hastanelerde hataları önlemek için sağlık çalışanlarının yetkilendirildiği ve eğitildiği bir hasta güvenliği kültürüne ihtiyaç bulunduğunu belirtti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dakikada 5 hasta yanlıs tedaviden kaybediliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA