İZMİR Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Özlem Ecemiş, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, dünya genelinde dakikada 5 hastanın güvenli olmayan tedavi ve bakım yüzünden yaşamını yitirdiğini belirterek, tüm hastanelerde hataları önlemek için sağlık çalışanlarının yetkilendirildiği ve eğitildiği bir hasta güvenliği kültürüne ihtiyaç bulunduğunu belirtti.
Dakikada 5 hasta yanlıs tedaviden kaybediliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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