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Haberler İzmir İzmir'de bıçaklı komşu dehşetinin sebebi belli oldu

'de bıçaklı dehşetinin sebebi belli oldu

'in Bornova ilçesinde Eray E.'nin (21), komşusu 'i (55) kendisini gürültü yapmaması için uyarması üzerine darbedip, bıçakladığı ortaya çıktı.

İzmir'de bıçaklı komşu dehşetinin sebebi belli oldu

18.09.2020, 17:18 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020,17:18

Son dakika haberine göre, olay, dün saat 20.30 sıralarında, Erzene Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre husumetli olan Nimet Biricik ile Eray E. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Eray E., Nimet Biricik'i önce darbetti ardından karnından bıçakladı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Biricik, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Eray E. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Polisteki işlemleri süren Eray E.'nin ifadesinde, "Gürültü yaptığımı söyleyerek sessiz olmamı istedi.



Ben gürültü yapmamıştım. Daha önceden de bu şekilde problemlerimiz vardı" dediği öğrenildi.

DHA

İzmir'de komşu dehşeti! Hem darp etti hem bıçakladı

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