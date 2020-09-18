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'de dehşeti! Hem darp etti hem bıçakladı

’in Bornova ilçesinde evinde husumetlisi olduğu kişi tarafından bıçaklanan şahıs ağır yaralandı. İddiaya göre, Nimet B. (52) ile aralarında husumet bulunan Eray E. (21) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın üzerine Nimet B., Eray E. tarafından bıçaklandı. Evden kaçarak kaldırım üzerine yıkılan ve ağır yaralı durumdaki şahsı gören vatandaşlar tarafından polise ve 112 Acil Servis ekiplerine ihbarda bulunuldu.

İzmir'de komşu dehşeti! Hem darp etti hem bıçakladı

18.09.2020, 09:54

İzmir'in Bornova ilçesinde, Eray E. (21), husumetli komşusu Nimet Biricik'i (55) önce darbetti, ardından bıçakla karnından yaraladı. Hastaneye kaldırılan Biricik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Eray E. ise gözaltına alındı.



Olay, saat 20.30 sıralarında ilçeye bağlı Erzene Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden husumetli oldukları öğrenilen Nimet Biricik ile Eray E. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Eray E. Nimet Biricik'i darbetti, ardından yanında bulanan bıçakla da karnından yaraladı. Olayı gören çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Nimet Biricik'i Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Biricik'in başına darbe aldığı ve hafif şekilde bıçakla yaralandığı belirlendi. Gözaltına alınan Eray E.'nin emniyete götürüldü.

DHA

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