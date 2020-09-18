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Haberler İzmir İzmir'deki Kovid-19 denetimlerinde 231 bin lira ceza

'deki Kovid-19 denetimlerinde 231 bin lira

Son dakika... 'de, kent genelinde yapılan denetimlerinde 14 işyeri ve 1 otobüs firması ile 77 kişiye, toplam 231 bin 39 TL para cezası kesildi.

İzmir'deki Kovid-19 denetimlerinde 231 bin lira ceza

AA

18.09.2020, 16:24

İzmir'de jandarmanın denetimlerinde yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymadıkları tespit edilenlere toplam 231 bin 39 lira para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 tedbirleri denetimi kapsamında 203 berber, kuaför ve güzellik salonu, bir alışveriş merkezi içinde bulunan 39 mağaza, 107 taksi, 9 taksi durağı, 10 pazar yeri, 257 şehiriçi ve şehirlerarası ulaşım aracı, 443 kahvehane, 30 çay bahçesi, 354 lokanta ve kafe, 10 spor merkezi, 29 sahil bandı ve piknik alanı ile 65 konaklama tesisini denetledi.

Denetimlerde tedbirlere uymadıkları belirlenen 14 iş yeri, 1 otobüs firması ve 77 kişiye toplam 231 bin 39 lira para cezası verildi.

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