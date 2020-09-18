  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Kocaoğlu, Soyer ve Özkan’ı hedef aldı

Kocaoğlu, Soyer ve Özkan’ı hedef aldı

'nin eski Başkanı , halefi Tunç Soyer'in Kültürpark'a açtığı pazaryeriyle ilgili çarpıcı bir çıkış yaptı.

Kocaoğlu, Soyer ve Özkan’ı hedef aldı
Giriş Tarihi: 18.9.2020

Kültürpark'a pazaryeri yapılmasına karşı olduğunu söyleyen Kocaoğlu, "Celal Atik Spor Salonu yıkılıp yerine yapılacak, İsmet İnönü yıkılacak. Alsancak'ta yaşayanlar memnun ama Kültürpark'a pazar yapılmaz. Kültürpark'ta her türlü işlem olur ancak pazar olmaz. Pazar olur diyorsa İzmirli, demek ki ben yanlış düşünüyorum" dedi.

ÖZKAN'IN İZMİR'LE İLGİSİ YOK
İsim vermeden oklarını CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'a da yönelten Kocaoğlu, "İzmir ile alakası olmayan, milletvekili olana kadar İzmir'de 3 gece bile kalmamış kişiler İzmir'de örgütleri dizayn etmeye çalıştı. Ömrünü İzmir'i düzene sokmaya çalışan kişilerin bunlara izin verme ihtimali yok. Geldi ve gitti, yine gelirse yine gider. İzmir kendiliğinden mi CHP'li oldu? Genel seçimde kimin kaç oyu vardı, kaça yükseldi, kaça düştü? Bunların iyi analiz edilmesi gerekiyor" dedi. Başkanlığı bırakmasının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir kez konuştuğunu söyleyen Kocaoğlu, "Onun dışında bir görüşmemiz olmadı. Bir konuda fikrimi söylemek için aradım sadece" dedi.

Sıkma Soyer! Tunç Soyer'in sözlerine siyasi parti temsilcileri tepki gösterdi

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kocaoğlu, Soyer ve Özkan’ı hedef aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA