Kocaoğlu, Soyer ve Özkan’ı hedef aldı

Kültürpark'a pazaryeri yapılmasına karşı olduğunu söyleyen Kocaoğlu, "Celal Atik Spor Salonu yıkılıp yerine yapılacak, İsmet İnönü yıkılacak. Alsancak'ta yaşayanlar memnun ama Kültürpark'a pazar yapılmaz. Kültürpark'ta her türlü işlem olur ancak pazar olmaz. Pazar olur diyorsa İzmirli, demek ki ben yanlış düşünüyorum" dedi.

ÖZKAN'IN İZMİR'LE İLGİSİ YOK

İsim vermeden oklarını CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'a da yönelten Kocaoğlu, "İzmir ile alakası olmayan, milletvekili olana kadar İzmir'de 3 gece bile kalmamış kişiler İzmir'de örgütleri dizayn etmeye çalıştı. Ömrünü İzmir'i düzene sokmaya çalışan kişilerin bunlara izin verme ihtimali yok. Geldi ve gitti, yine gelirse yine gider. İzmir kendiliğinden mi CHP'li oldu? Genel seçimde kimin kaç oyu vardı, kaça yükseldi, kaça düştü? Bunların iyi analiz edilmesi gerekiyor" dedi. Başkanlığı bırakmasının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir kez konuştuğunu söyleyen Kocaoğlu, "Onun dışında bir görüşmemiz olmadı. Bir konuda fikrimi söylemek için aradım sadece" dedi.

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