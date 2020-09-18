“Kumsalımızı lütfen kurtarın”

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İzmir'in Urla ilçesinin Zeytinalanı kavşağındaki seyir alanının altında bulunan küçük kumsal, inşaat molozlarının altında kaldı. İnşaat öncesi insanların denizi seyrederek stres attığı bu doğa harikası kumsal, inşaat molozlarıyla adeta işgal edildi. Falezlerdeki bitki örtüsünün de zarar gördüğünü belirten vatandaşlar, yetkililerden inşaat sahibinin yaptığı bu çevre katliamına dur demelerini istedi. Daha önce buraya çay içerek denizi seyretmeye geldiklerini söyleyen vatandaşlar, "Zaten pandemi döneminde hiçbir yere gidemiyoruz. Kalabalıklardan uzak bu küçük kumsal bizim için çok önemliydi. Lütfen kumsalımızı kurtarsınlar. Bir an önce yapılan bu katliama çözüm bulunsun" diye konuştular.





Metin BURMALI