O isme desteğe koştular

İzmir'de, merkezi sistemin frekansına girilip bazı camilerden korsan müzik yapıldığı görüntüleri sosyal medyadan paylaşan CHP eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP milletvekilleri Özcan Purçu, Atilla Sertel, Murat Bakan ve Kamil Okyay Sındır ile CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, PM üyesi Devrim Barış Çelik ve eski bakan Yaşar Okuyan, hakkında hapis cezası istenen Özdemir'e destek için adliyeye koştu. Hakim, barışını bozan veya bozmaya elverişli herhangi bir somut olgu meydana gelip gelmediğinin araştırılıp mahkemeye sunulmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

Cami provokasyonunda CHP'li Banu Özdemir için istenen ceza belli oldu

İzmir'deki cami provokasyonunda şok detaylar!

Camilerdeki skandal müziğe sevinmişti! Banu Özdemir'in Kemal Kılıçdaroğlu'yla fotoğrafları ortaya çıktı!