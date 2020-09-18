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Haberler İzmir Tarihi bina tehlike saçıyor

Tarihi bina tehlike saçıyor

Tarihi bina tehlike saçıyor
Giriş Tarihi: 18.9.2020

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TİRE'DE, her gün bir parçası kopan eski bina çevresine tehlike saçıyor. Ertuğrul mahallesinde yıkılma tehlikesi bulunan tarihi binadan düşen irili ufaklı parçalar mahalle sakinlerine korku yaşatıyor. Yassı Yol sokakta bulunan binanın 2012 yılında belediye tarafından satın alındığını ifade eden mahalle sakinleri, "Uyarılarımıza rağmen hiçbir önlem alınmıyor. Çocuklarımız sokakta her gün oyun oynuyor. Çocuklarımızın başına binadan kopan büyük bir parça düşecek diye endişe ediyoruz. Kimsenin oturmadığı boş binanın çatısından düşen moloz parçalarını bizler süpürüp temizliyoruz. Sekiz yıldan bu yana hiçbir adım atılmadı" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAF: NADİR UYSAL

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