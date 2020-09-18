İZMİR'İN Bornova ilçesi Altındağ mahallesinde tekerlekli sandalyeyle yokuş aşağı inerken kontrolünü kaybeden yaşlı adamı, Berkay Atış adlı genç kurtardı. Yaşlı adamın yokuş aşağı hızla gittiğini görüp son anda yola fırlayan 22 yaşındaki Atış, tekerlekli sandalyeyi durdururken, korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Tekerlekli sandalye son anda durduruldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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