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Haberler İzmir Tekerlekli sandalye son anda durduruldu

son anda durduruldu

Tekerlekli sandalye son anda durduruldu
Giriş Tarihi: 18.9.2020

İZMİR'İN Bornova ilçesi Altındağ mahallesinde tekerlekli sandalyeyle yokuş aşağı inerken kontrolünü kaybeden yaşlı adamı, Berkay Atış adlı genç kurtardı. Yaşlı adamın yokuş aşağı hızla gittiğini görüp son anda yola fırlayan 22 yaşındaki Atış, tekerlekli sandalyeyi durdururken, korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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