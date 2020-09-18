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’de yasam süresi yedi ay uzadı

Türkiye’de yasam süresi yedi ay uzadı
Giriş Tarihi: 18.9.2020

TÜİK, Türkiye'de yaşam süresinin 5 yıl öncesine göre 7 ay daha uzadığını açıkladı. TÜİK'e göre 2015 yılında 78 olan 'Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi' 78.6 yıla çıktı. Türkiye'de 2013- 2015 döneminde erkeklerde 75.3 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresi, 2017-2019 döneminde 75.9 yıla, kadınlarda ise 80.7 yıldan 81.3 yıla yükseldi. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşıyor. Erkekler ve kadınlar arasındaki doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5.4 yıl.

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