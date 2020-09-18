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Uçuruma yuvarlanan araçta bir ölü 2 yaralı

Ödemiş'te kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. , Beyoğlu Damları İspiroğlu Çamlı mevkiinde yaşandı.

Uçuruma yuvarlanan araçta bir ölü 2 yaralı
Giriş Tarihi: 18.9.2020

Ahmet Abbak (81) idaresindeki 35 D 1505 plakalı kamyonet, Ödemiş'ten Manisa'nın Turgutlu ilçesine seyir halinde olduğu esnada kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. 112 Acil Servis ekiplerince ambulansa alınan yaralı sürücü Abbak ile eşi Teslime Abbak (65) ile Kader Çınar (21) Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Ahmet Abbak, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının tedavileri sürüyor.



SEVAL KONURALP

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