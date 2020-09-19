‘Ahilik Kaftanı en özel mirasım olacak’

33. Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde belirlenen Yılın Ahisi, bu sene terzilik mesleğini icra eden Hacim Kulalı oldu. Her yıl Ahilik İlkeleri'ne uygun esnaf sanatkarların arasından seçilen Yılın Ahisi unvanına bu sene, bir terzinin layık görülmesinden mutluluk duyduklarını söyleyen İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Muharrem Karakuş, "Hacim Kulalı, değerli bir meslek büyüğümüz, hem üyemiz hem ustamız. Yılın Ahisi olarak belirlenmesi, odamızı ve camiamızı da onurlandırdı" dedi.

14 YAŞINDA BAŞLADI

Yılın Ahisi seçilen ve törende giydiği kaftanı da kendi elleriyle diken 81 yaşındaki Hacim Kulalı da, "Bu kaftan çocuklarıma bırakacağım en özel miras olacak" ifadesini kullandı. 1953 yılından bu yana terzilik yaptığını kaydeden Kulalı, '"İğne ile ipliği elime aldığımda 14 yaşındaydım. Hala dikiş makinesinin başında pantolon, gömlek, ceket, elbise dikiyorum. Bu mesleği çok değerli ustalardan öğrendim ve 1964 yılında Namazgah'ta dükkan açtım. En iyi müşterim Zeki Müren idi. Kostümlerini uzun yıllar ben hazırladım. O dönem bana elbise diktirmeyen İzmirli kalmamıştı diyebilirim" şeklinde konuştu. Artık terzilerin tadilat ağırlıklı çalıştığını belirten Kulalı, insanların hazır giyime yöneldiğini söyledi.



VALİ KÖSGER'E TAKIM ELBİSE DİKECEK

"BAŞTAİESOB Başkanı Zekeriya Mutlu olmak üzere bana bu ünvanı layık gören herkese şükranlarımı sunarım" diyen Yılın Ahisi Hacim Kulalı, sözlerini şöyle sürdürdü: Esnaflıkta saygınlık, çok büyük bir servettir. Hep alınteri ile kazandım, dürüst oldum. Vali beyi ziyaret ettik, kendisini çok sevdim. Yavuz Selim Köşger, makamına yakışan deneyimli bir idareci. 81 yaşımda hala çalıştığımı duyunca yardımcılarına benim adresimi almalarını, bana elbise diktireceğini söyledi. Valimize elbise dikmek bana şeref verecek. En iyisini yapacağım.