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Haberler İzmir Bayındır'da doğalgaz için ön hazırlık çalışmaları başladı

'da için ön hazırlık çalışmaları başladı

kullanımı için ön hazırlık çalışmaları başladı. yapılan açıklamada, Belediye Başkanı 'in Doğalgaz Genel Müdürü ile bir araya geldiği belirtildi.

Bayındır'da doğalgaz için ön hazırlık çalışmaları başladı

AA

19.09.2020, 13:59

Bayındır İlçesinde doğalgaz kullanımı için ön hazırlık çalışmaları başladı.

Bayındır Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Uğur Demirezen'in İzmir Doğalgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Demirezen, yaptıkları görüşmede çok yakında başlayacak çalışmalar için fikir alış verişinde bulunduklarını bildirdi.

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