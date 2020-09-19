Bayındır'da doğalgaz için ön hazırlık çalışmaları başladı

Bayındır İlçesinde doğalgaz kullanımı için ön hazırlık çalışmaları başladı.

Bayındır Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Uğur Demirezen'in İzmir Doğalgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Demirezen, yaptıkları görüşmede çok yakında başlayacak çalışmalar için fikir alış verişinde bulunduklarını bildirdi.