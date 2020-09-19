Büyükşehir’de ihale kavgası

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, encümen kararı ile satışa çıkardığı toplu konutların perşembe günkü ihalesinde gerginlik yaşandı. Karabağlar'daki 57 daire için açık artırma usulü ile gerçekleşen satış için belediye binasında toplanan vatandaşlar, satışa sunulan 57 konutun 52'sine bir müteahhitlik firmasının talip olduğunu ve fiyatların bariz ölçüde yükseltildiğini söyleyerek isyan etti. Bu şekilde yapılan satışların sosyal belediyecilik anlayışına ters olduğunu ifade eden vatandaşlar alkışlarla belediyeyi protesto etti.

'VATANDAŞ MAĞDUR EDİLİYOR'

Belediyenin konut satış ihalelerine inşaat firmalarının katılmasının doğru olmadığını savunan vatandaşlar, ihaleye çıkarılan İzmir'in Karabağlar ilçesindeki 57 konuttan her birinin yaklaşık maliyetinin 190 bin ile 230 bin TL arasında olduğunu ancak inşaat firmasının konuya dahil olmasıyla bu fiyatın 300 bin ile 350 bin TL arasına yükseldiğini söyledi. Vatandaşlar, buna neden izin verildiğiyle ilgili yetkililerden açıklama istedi. Öte yandan Yeni Asır'ın görüştüğü belediye yetkilileri ise, her bir ihalenin açık artırma usulü ile yapıldığını, kişi veya firmaların katılabildiğini ve buna kimin girip girmeyeceği konusunda müdahalede bulunamayacaklarını ifade etti.

SOSYAL BELEDİYECİLİĞE TERS

Belediye önünde toplanan vatandaşlar, "Bize göre belediye ile inşaat şirketleri anlaşmalı olarak yapıyor bu işi. Firma bütün konutları satın almıyor. Birkaç tanesini alıp kalanların da fiyatının yükselmesini sağlıyor. Böylece belediyenin satışlardan yüksek gelir elde etmesi sağlanıyor" iddiasında bulundu. İnşaat firmalarının belediyenin son iki konut satışına bu şekilde müdahale ettiğini iddia eden vatandaşlar, "Bu ihale iptal edilmeli ve bir hafta sonra tekrar yapılıp sadece vatandaşlar çağırılmalı. Burada sosyal belediyecilik yapısına ters bir durum var. Vatandaş ev sahibi olmak için geliyor ama bir firma gelip ticaret yapıyor. Kamu kurumları ticarethane değildir. Vatandaş yararına hizmet veren kurumlardır. Burada bekleyen bunca insanın hakkını bir firmaya peşkeş çeker gibi satmak hangi vicdana sığar. O zaman bizi neden ihaleye çağırıyorsunuz, firmaya verin hepsini gitsin. Evlerin fiyatları düşük diye kimimiz bankadan kredi çekti kimimiz elindeki altınları bozdu. Şimdi bizim zararımızı kim karşılayacak, banka kredimizi belediye mi ödeyecek?" diyerek tepkisini dile getirdi.





'BU KONUTLAR İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SATILMALI'

VATANDAŞLARDAN Hasan Gürsel, belediyenin bu uygulamasının haksızlık olduğunu söylerken, yaşanan olay tepki nedeniyle ihaleyi protesto eden vatandaşlardan Mucip Uludağ ve Günay Kır ise, "TOKİ, Kadifekale'deki kentsel dönüşüm nedeniyle buraya konut inşa etti ve belediyeye ihtiyaç sahiplerine verilmesi için teslim etti. Sosyal belediyecilik ilkesi gereğince bu konutların normal şartlarda ihtiyaç sahiplerine satılması gerekiyor. Ancak bu uygulama şekli ile bu işten birilerine para kazandırılmaya çalışılıyor" dedi.

Ercan AKGÜN