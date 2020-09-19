İnciraltı zirvesi!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İnciraltı'nın yeniden planlanmasının görüşülmesi için İzmir'e heyet gönderdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Tabiat ve Varlıkları Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, İmar ve Planlama Daire Başkanı Cem Dedeş, İzmir'de inceleme yaparak İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'e ziyarette bulundu. Ziyarete AK Parti İzmir MKYK Üyesi Mahmut Atilla Kaya, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener de katıldı. İnciraltı Gelişim Derneği Başkanı Tayfun Karabulut, "İzmir'den sesimizi duyan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve sürecin başından beri takipçisi olan Bakanımız Murat Kurum'a çok teşekkür ediyorum. İzmir'in 40 yıllık sorunu olan İnciraltı adım adım sonuca ulaşmakta. İnciraltı'nın İzmir ekonomisine kazandırılacağına inancımız tamdır. İzmir'in düğün günü yakındır" dedi.