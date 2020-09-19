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Haberler İzmir İzmir Doğal Yaşam Parkı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 15 gün kapalı kalacak

Parkı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 15 gün kapalı kalacak

Son dakika... Vakaların tırmanışa geçmesi üzerine 'de yeni tedbirler alınıyor, bu önlemlerden biri de 'de alındı. İzmir Parkı, yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 15 gün kapalı kalacak.

İzmir Doğal Yaşam Parkı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 15 gün kapalı kalacak

AA

19.09.2020, 11:26

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği parkın yarından itibaren 15 gün süreyle kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Şahin Afşin, kararın 15 gün sonra yeniden değerlendirileceğini belirtti.

Afşin, parkın İzmir açısından önemli bir yere sahip olduğunu, hem ziyaretçileri hem de park sakinlerini korumak için böyle bir karar aldıklarını kaydetti.

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