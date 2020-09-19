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’de 8 yaşındaki kız çocuğunun şüpheli ölümü

Son dakika... 'in Bornova ilçesinde, yemek yedikten sonra rahatsızlanan 8 yaşındaki kız çocuğu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken çocuğun cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İzmir’de 8 yaşındaki kız çocuğunun şüpheli ölümü

19.09.2020, 14:05

İzmir'in Bornova ilçesinde, iddiaya göre, evde bir şeyler yedikten sonra rahatsızlanan 8 yaşındaki kız çocuğu, hemşire ablasının ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Çocuğun şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saat 07.30 sıralarında Gürpınar Mahallesinde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, evde bir şeyler yedikten sonra rahatsızlanan Hira Nur Koç'a (8), ilk müdahalesi hemşire olan ablası tarafından yapıldı. Daha sonra adrese çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Koç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Öte yandan, 8 yaşındaki kız çocuğunun şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlatılırken, Koç'un kesin ölüm sebebi İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

İHA

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