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’de feci olay! Lastiği patlayan otomobil 50 metrelik şarampole uçtu

ilçesinde, iddiaya göre bir otomobil otoyolda lastiğinin patlaması sonucu demir bariyerleri aşarak yaklaşık 50 metrelik şarampole uçtu. Kazada, çok sayıda takla atan otomobilin içerisindeki 4 kişiden 1'i yaralandı. yapan otomobildeki 4 kişinin İstanbul'dan 'ya geldikleri öğrenildi.

İzmir’de feci olay! Lastiği patlayan otomobil 50 metrelik şarampole uçtu

19.09.2020, 09:13

Ali Toprak Beden idaresindeki otomobil, sol şeritte ilerlediği sırada lastiği patladı. Kontrolden çıkan otomobil, en sağ şeritten bariyerleri aşarak yaklaşık 50 metrelik şarampole uçtu.

Çok sayıda takla atan otomobil demir yığınına dönerken, kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 110 AKS ve sağlık ekipleri sevke edildi.

Kazada otomobildeki 4 kişiden 1'i yaralandı. Kaza yapan kişiler, 110 AKS ekiplerinin müdahalesinin ardından otomobilden çıkartıldı. Yaralanan otomobildeki yolcu Selin K., ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada demir yığınına dönen otomobil ise yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından çıkarabildi.

Polis ve jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken, sürücü Ali Toprak Beden ve arkadaşlarının İstanbul'dan Urla'ya tatil için geldikleri öğrenildi.

DHA

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