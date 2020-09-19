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Haberler İzmir O bölgelere rüzgar ve sağanak uyarısı! 19 Eylül İzmir ve Ege hava durumu...

O bölgelere rüzgar ve sağanak uyarısı! 19 Eylül ve Ege ...

tarafından 19 Eylül raporu yayınlandı. Yurdun büyük bölümünde sağanak yağış beklerken hava durumu raporunda sıcaklıların ise 2 ila 5 derece azalması bekleniyor. Yapılan son tahminlere göre Marmara Bölgesi için şiddetli rüzgâr ve fırtına uyarısı yapılırken Karadeniz’in sahil bölgeleri için ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Peki, bugün 'de hava durumu nasıl? Ege'de yağış olacak mı? Hava kaç derece olacak? İşte, 19 Eylül hava durumu raporu…

O bölgelere rüzgar ve sağanak uyarısı! 19 Eylül İzmir ve Ege hava durumu...

19.09.2020, 09:22 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020,11:01

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Sinop, Ardahan, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile sabah saatlerinde Ankara çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51 ila 75 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara, Orta ve Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Karadeniz'in doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli (40 ila 70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığı ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞMUR VE FIRTINA

Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51 ila 75 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, su baskını, heyelan tehlikesi, yıldırım, küçük çaplı dolu hadisesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın, Marmara, Orta ve Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Karadeniz'in doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli (40 ila 70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 28
İstanbul: Parçalı bulutlu 25
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 31
Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 27
Antalya: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu 32
Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 24
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36

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