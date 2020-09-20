ATM’deki sır laboratuvarda çözülecek

İzmir'de biri teyzesi iki kadının cinayeti ve bir kadının da 2 yılı aşkın süredir kayıp olması ile ilgili tutuklu bulunan zanlı Yunus Kahraman'ın yargılanması sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Kayıp Özlem Akusta'nın banka hesaplarından para çekilirken alınan görüntülere yaptırılan incelemede, ATM'deki ellerle Yunus Kahraman'ın elleri örtüşmüştü. Ancak zanlının parayı kendisinin çekmediğini iddiası sonrası, görüntü Hacettepe Üniversitesi'ne gönderildi. Buradan da sonuç alınamayınca, mahkeme görüntüyü Türkiye'nin sayılı görüntü uzmanlarının çalıştığı İzmir Kriminal Labotuvarı'na gönderdi. Tutuklu sanık Yunus Kahraman, ilk ifadesinde Akusta ile Üçkuyular'da ayrıldıklarını söylemiş ancak yapılan araştırmada zanlının 31.3.2018 tarihinde araç kiraladığı tespit edilmişti.

850 LİRA ÇEKİLMİŞ

MOBESE kameralarına yansıyan görüntülerde sağ koltukta Özlem Akusta'nın oturduğu, aynı tarihte Akusta'nın Akbank hesabından 850 TL para çekildiği, İş Bankası hesabından da para çekilmeye çalışıldığı tespit edilmişti. Mahkemece yaptırılan morfolojik incelemede de ATM'deki ellerle Yunus Kahraman'ın elleri örtüşmüştü. Ancak zanlının parayı kendisinin çekmediğini, arabayı da bir arkadaşına verdiğini iddia etmesi kafalarda yeni soru işaretleri oluşturdu. Görüntülerle ilgili sırrı, kriminal incelemenin aydınlatması bekleniyor.

FATİH ŞENDİL