Chp’li İzmir Büyükşehir Belediyesi kararında yine direndi! Ücretsiz aktarmaya tartışmasız ret

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Eylül ayı olağan meclis toplantısının üçüncü oturumu CHP Grup Başkan Vekili Mustafa Özuslu idaresinde gerçekleşti. Kültürpark 1 No'lu Hol'de yapılan mecliste 1 Eylül itibariyle hayata geçen 120 dakikalık sistemin ücretlerinde yeni bir düzenleme için AK Partililerden gelen öneri komisyonlarda oy çokluğuyla reddedildi.



VATANDAŞ ZARAR ETMESİN

Konu üzerine konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, "İlk binişte 3.46 olsun. Birinci aktarmayı ücretsiz yapalım dedik. İzmirliler büyük oranda birinci aktarmayı kullanıyor. İkinci aktarmada yine sizin teklifinizle 50 kuruş dedik. Üçüncü aktarma 1 lira dedik. Çünkü onu kullanan yüzde 1 bile değil. Sadece üçüncü aktarma değil, ondan sonraki diğer aktarmalar da 1 lira olsun dedik. ESHOT her ay 10 milyon zarar edecek dediler. Arka sıradaki insanlar da zarar edecek. Zarar edecekse ESHOT zarar etsin, vatandaş etmesin" diye konuştu.



TIKIR TIKIR İŞLİYORDU

Teklif hakkında konuşan AK Parti Grup Meclis Üyesi Erhan Çalışkan, "Biz burada her oylamaya evet dedik. Bazı belediye başkanları yaptıklarıyla şehre imza atarlar. 12 yıldır tıkır tıkır işleyen sistemi kaldırıyoruz" dedi. CHP Grup Başkan Vekili Mustafa Özuslu da, "ESHOT, aylık ortalama 46 milyon TL'lik zararla götürüyor. O düzenleme için sizin çalıştığınız senaryolara da milyon kere çalıştık. Bunun nasıl yansıdığını göreceğiz. 90 dakika tabii ki kaldırılmadı. 90 dakikadaki ücretsiz binişlere 50'şer kuruş ilave edilerek süre 120 dakikaya çevrildi. Bunun vatandaşa yansımasını yaşayarak göreceğiz. Meclisin ortaya koyduğu irade muhalefetin gösterdiği hassasiyet İzmir halkının ucuz ulaşımdan yararlanması içindir" dedi.

'KAFALARINA KOYMUŞLAR'

Konu hakkında Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan AK Partili Meclis Üyesi Erhan Çalışkan, "Bir önceki kararlarında direniyorlar. Biz ulaşımı ucuzlatmaya çalıştıkça, bunlar zam yapmayı kafalarına koymuşlar. Aldıkları zam kararını bozdurmamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz İzmirlilein yüzde 82'si gideceği yere 3.46 TL'ye ulaşsın diyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi maalesef bunu kabul etmiyor" dedi.

MERT ALPDÜNDAR

İzmirliler, 90 dakika düzenlemesinin değişmesini istemiyor

İzmir'de Tunç Soyer'e '90 dakika' tepkisi: Ne kadar daha para koparabilirim mantığı!