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Haberler İzmir İzmir'deki eğitim atışları başarıyla tamamlandı

'deki eğitim atışları başarıyla tamamlandı

, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait denizaltıların, yaklaşma sularında fiili eğitim torpidosu atışlarını başarıyla gerçekleştirdiğini bildirdi.

İzmir'deki eğitim atışları başarıyla tamamlandı

AA

20.09.2020, 17:55

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait denizaltıların, İzmir yaklaşma sularında fiili eğitim torpidosu atışlarını başarıyla gerçekleştirdiğini bildirdi.

İCRA EDİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait denizaltılarımız tarafından 19 Eylül 2020 tarihinde İzmir yaklaşma sularında fiili eğitim torpidosu atışları başarıyla icra edildi." bilgisi paylaşıldı.




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