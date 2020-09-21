  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de 430 bin TL'lik para ve altınları çalan hırsızlar yakalandı

'de 430 bin TL'lik para ve altınları çalan hırsızlar yakalandı

’in Menderes ilçesinde, bir eve girerek 430 bin TL'lik para ve ziynet eşyaları çaldığı öne sürülen 4 kişi, jandarma ekiplerinin dedektif gibi yöntemiyle yakalandı.

İzmir'de 430 bin TL'lik para ve altınları çalan hırsızlar yakalandı

İHA

21.09.2020, 14:22 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020,14:22

Edinilen bilgiye göre olay, Menderes ilçesi Özdere'de meydana geldi. R.A.H isimli şahıs, alışverişten döndüğü esnada evinin giriş kapısının açık olduğunu, evinde bulunan çelik kasanın yerinde olmadığını, 40 bin Euro ve 2 bin TL nakit para olmak üzere; 3 adet tam altın, 10 adet yarım altın, 10 adet çeyrek altın, 50 gram bilezik, 1 adet altın küpe, 3 adet altın yüzük ve 1 adet dizüstü bilgisayarın çalındığını jandarma ekiplerine bildirdi.
430 bin TL'lik para ve ziynet eşyaların çalındığı ihbarı üzerine Menderes İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Özdere Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, titiz bir çalışma yürüttü.

VÜCUT İZLERİ VE KIL KÖKLERİ BULUNDU, ARDINDAN KİRALIK ARAÇ TESPİT EDİLDİ
Olay yerine kısa sürede intikal eden ekipler, Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi ile birlikte evde incelemeler yaptı. Yapılan incelemede, 36 adet vücut izi ve 3 adet kıl kökü bulunarak muhafaza altına alındı. Dedektif gibi bir yöntemle soruşturmayı yürüten ekipler, ardından da titiz çalışmalar sonucu hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen kiralık aracı tespit etti.

GPS üzerinden aracın yerini tespit eden jandarma, otomobili takibe aldı. Takip sonrasında H.S., A.C., İ.S. ve M.A.C. isimli 4 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de 430 bin TL'lik para ve altınları çalan hırsızlar yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA