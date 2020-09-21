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İzmir'de elektrik kesintisi 21 Eylül Pazartesi!

GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar kesintilerinin ne kadar süreceğini ve hangi ilçelerde etkili olacağını araştırıyor. İşte 21 Eylül Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

21.09.2020, 09:29