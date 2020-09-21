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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 21 Eylül Pazartesi!

'de elektrik kesintisi Pazartesi!

'in duyurusuna göre bugün 'in birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar kesintilerinin ne kadar süreceğini ve hangi ilçelerde etkili olacağını araştırıyor. İşte Pazartesi detayları...

İzmir'de elektrik kesintisi 21 Eylül Pazartesi!

21.09.2020, 09:29

'in birçok ilçesinde uzun süreli elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesinti ile ilgili detayları araştırıyor. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar...

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