İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesinti ile ilgili detayları araştırıyor. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar...
İzmir'de elektrik kesintisi 21 Eylül Pazartesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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