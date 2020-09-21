Ölü palmiyeler şehri!

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İzmir'in simgesi olan palmiyeler tek tek ölüyor. Bir zamanlar İzmir'in efsane belediye başkanlarından İhsan Alyanak döneminde kentin sahil kesimine dikilen palmiye ağaçlarının köklerinin deniz suyundan zarar görmemesi için yer altına setler bile yapılırken, şimdilerde bu palmiye ağaçları bakımsızlık ve ilgisiz yüzünden tek tek yok oluyor.

FOTOĞRAF: TOLGA TEKİN

VATANDAŞTAN BÜYÜK TEPKİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin göbeğindeki palmiye ağaçlarını böcek istilasına karşı koruyamazken çareyi kesmekte buluyor. Vatandaşların tüm başvurularına duyarsız kalan belediyenin ağaçları kesmesi büyük tepkilere neden oluyor. Vatandaşların defalarca yaptıkları müracaatlara ilgisiz kalan İzmir Büyükşehir Belediyesi, kuruyan palmiye ağaçlarını kesiyor.

1.5 AYDIR CEVAP BEKLİYORLAR

Alsancak Gündoğdu Meydanı civarında bakımsızlık ve ilgisizlik nedeniyle kuruyup ölen palmiyeler, önceki gün İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kesildi. Yeni Asır aracılığıyla duruma tepki gösteren vatandaşlar, "Gündoğdu'da 30 yıllık palmiyeler 2 ay önce böcek saldırısına uğradı ve öldü. Büyükşehir Belediyesi'ne müracaat ettik. 1.5 ay geçmesine rağmen hiçbir şey yapılmadı. Birkaç gün önce diğer palmiyeye sıçradı ve o da öldü. Geriye iki tane palmiye kaldı; şayet müdahale edilmezse onlar da ölecek. Belediyeyi tekrar aradığımızda parklar ve bahçeler müdürlüğündeki müracaatın 1.5 aydır beklediğini söylediler. Şimdi de 30-40 yıllık ölen iki palmiyeyi kesmeye geldiler. Gitti 2 tanesi. Kalanlar ne olacak bilemiyoruz" dedi.