Başkan Soyer Ekim ayında İtalya’ya gidiyor

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı gündemine gelen maddelerden biri üyeler arasında şaşkınlık yarattı. Uluslararası Cittaslow Birliği'nin korona virüs salgınına rağmen 16-18 Ekim tarihleri arasında İtalya'nın Orvieto kentinde düzenleyeceği toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katılacağı öğrenildi. Soyer'in bu seyahati, üyeler tarafından eleştirildi. Salgın rakamlarının tekrar çıkışa geçtiği İtalya'da günlük vaka sayıları üst üste 8. günde binin üstünde çıktı. Ülkede 35 bin 577 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

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