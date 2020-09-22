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Haberler İzmir ‘Boş arsa otopark yapılsın’

‘Boş arsa otopark yapılsın’

‘Boş arsa otopark yapılsın’
Giriş Tarihi: 22.9.2020

TİRE'DE, otopark sorunu vatandaşı canından bezdirdi. Kent merkezinde depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan eski jandarma binasının bulunduğu boş arsanın otopark olarak kullanılmasını isteyen vatandaşlar "Sokaklarda çift sıra park yapmaktansa boş duran arsa bir an önce otopark yapılmalı" dediler. Küresel salgın nedeniyle özel otomobillerin daha çok tercih edildiğine dikkat çeken vatandaşlar, "Araçla gelenler kaldırımlar dahil her yere park etmek zorunda kalıyor. Eski jandarma binasının bulunduğu alanın geçici de olsa otopark yapılmasını istiyoruz" dediler.

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