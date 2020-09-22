Eski Başkan Demirtaş ifadeye çağrıldı!

İzmir Ticaret Odası'nda başkanlığa adaylıktan son anda vazgeçen Ekrem Demirtaş, koltuğunu Mahmut Özgener'e bırakmıştı. Ancak Demirtaş, uzun bir süre İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı'nı bırakmak istememiş, daha sonra bu görevinden de ayrılmak zorunda kalmıştı. Başkanlığını Mahmut Özgener'in yaptığı mevcut İEÜ'nün yeni mütevelli heyetinin başvurusu üzerine savcılık geçmiş döneme ilişkin araştırma başlattı.

İNŞAAT İHALELERİ

Eski Başkan Demirtaş ile mütevelli heyetinde yer alan isimler ifadeye çağrılmaya başlandı. Dün ise savcılık geçmiş döneme ilişkin yapılan inşaat ihaleleri başta olmak üzere, mütevelli heyetinin aldığı kararlar, üniversite ile ilgili yapılan işlemler ve mali harcamalarla ilgili bilgi almak amacıyla Ekrem Demirtaş'ı ifadeye çağırdı. Önce Emniyet'te ifade verdiği belirtilen Demirtaş ve diğer iş insanlarının savcılıkta avukatları vasıtasıyla sorulan sorulara yanıtlar verdiği öğrenildi.





5 KISI IÇIN SUÇ DUYURUSU

SÜRPRİZ gelişme sonrası İzmir iş dünyası, soruşturmada çıkacak sonucun ne olacağına odaklandı. Bu arada Mahmut Özgener'in İEÜ'de Mütevelli Heyet Başkanı olduktan sonra ilk etapta Demirtaş'la birlikte 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Bu suç duyurusunun ardından oluşturulan bilirkişinin inceleme yaptığı ve bu sırada mütevelli heyette geçtiğimiz dönem görev yapan isimlerin ifade ve bilgisine başvurulduğu kaydedildi. Bilirkişi raporu sonrasında savcılığın harekete geçerek Demirtaş ve bir grup işadamını ifadeye çağırdığı belirtildi. Ayrıca çok sayıda ismin de ifadesine başvurulabileceği öğrenildi.

Ekrem Demirtaş





Mahmut Özgener

Metin BURMALI