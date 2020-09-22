İki bin 700 yıllık tarih ortaya çıkacak

TÜRKİYE'NİN en önemli antik kentlere sahip illerinden biri olan Aydın'da, Mastaura Antik Kenti, gün yüzüne çıkarılacak. Nazilli ilçesinin Bozkurt Mahallesi'nde bulunan Mastaura ile ilgili kazı çalışmaları yapılacak. İki bin 700 yıllık antik kentte yapılacak olan çalışmalarla Roma dönemine ait materyallere ulaşılması bekleniyor. Roma mimarisinin dünya üzerindeki en iyi örneği kabul edilen Kolezyum'un bir benzerinin bulunduğu antik kent, kazı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte turizme kazandırılacak. Tarihin önemli simgelerinden biri olan Mastaura Antik Kenti'nin turizme açılmasıyla kentte önemli bir oranda turist gelmesi hedefleniyor.

MEHMET KAVAS