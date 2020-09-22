  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İki bin 700 yıllık tarih ortaya çıkacak

İki bin 700 yıllık tarih ortaya çıkacak

İki bin 700 yıllık tarih ortaya çıkacak
Giriş Tarihi: 22.9.2020

TÜRKİYE'NİN en önemli antik kentlere sahip illerinden biri olan Aydın'da, Mastaura Antik Kenti, gün yüzüne çıkarılacak. Nazilli ilçesinin Bozkurt Mahallesi'nde bulunan Mastaura ile ilgili kazı çalışmaları yapılacak. İki bin 700 yıllık antik kentte yapılacak olan çalışmalarla Roma dönemine ait materyallere ulaşılması bekleniyor. Roma mimarisinin dünya üzerindeki en iyi örneği kabul edilen Kolezyum'un bir benzerinin bulunduğu antik kent, kazı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte turizme kazandırılacak. Tarihin önemli simgelerinden biri olan Mastaura Antik Kenti'nin turizme açılmasıyla kentte önemli bir oranda turist gelmesi hedefleniyor.

MEHMET KAVAS

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İki bin 700 yıllık tarih ortaya çıkacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA